Vassilius de la compagnie La Naïve Espace musical Hypérion Marseille 4e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 4e Arrondissement

Vassilius de la compagnie La Naïve

Mercredi 30 décembre 2026 de 14h à 15h25. Espace musical Hypérion 2bis Avenue Maréchal Foch Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-30 14:00:00

fin : 2026-12-30 15:25:00

Date(s) :

2026-12-30

Spectacle musical jeunesse

Conte et musique live





Vassilius est un colporteur. De sa Provence natale, de ses aventures autours du monde, de ses rêveries, de ses exagérations, il nous livre des histoires qu’il jure véritées-vraies mais peut-on raisonnablement se fier au plus incroyable des conteurs ?







Il va par les chemins, toujours flanqué de deux drôles de types. Un guitariste virtuose muet L’homme sans le mot , et un individu louche, mauvais en tout, bon à rien, qu’il a jadis tiré d’une sale affaire dans une favela de Rio de Janeiro.







Au fil des chansons et des histoires, drôles ou inquiétantes, curieuses et fascinantes, peut-être en apprendrons nous davantage sur ces étranges personnages ? .

Espace musical Hypérion 2bis Avenue Maréchal Foch Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 49 27 88 hyperion@marseille.fr

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English :

Musical for Children

L’événement Vassilius de la compagnie La Naïve Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille