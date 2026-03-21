Vassilius de la compagnie La Naïve Espace musical Hypérion Marseille 4e Arrondissement
mercredi 30 décembre 2026 · Espace musical Hypérion · Marseille 4e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 4e Arrondissement
Vassilius de la compagnie La Naïve
Mercredi 30 décembre 2026 de 14h à 15h25. Espace musical Hypérion 2bis Avenue Maréchal Foch Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-30 14:00:00
fin : 2026-12-30 15:25:00
Date(s) :
2026-12-30
Spectacle musical jeunesse
Conte et musique live
Vassilius est un colporteur. De sa Provence natale, de ses aventures autours du monde, de ses rêveries, de ses exagérations, il nous livre des histoires qu’il jure véritées-vraies mais peut-on raisonnablement se fier au plus incroyable des conteurs ?
Il va par les chemins, toujours flanqué de deux drôles de types. Un guitariste virtuose muet L’homme sans le mot , et un individu louche, mauvais en tout, bon à rien, qu’il a jadis tiré d’une sale affaire dans une favela de Rio de Janeiro.
Au fil des chansons et des histoires, drôles ou inquiétantes, curieuses et fascinantes, peut-être en apprendrons nous davantage sur ces étranges personnages ? .
Espace musical Hypérion 2bis Avenue Maréchal Foch Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 49 27 88 hyperion@marseille.fr
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English :
Musical for Children
L’événement Vassilius de la compagnie La Naïve Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille
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