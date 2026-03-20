Veillée aux étoiles tout public Rdv Mairie de Thiviers Thiviers

Veillée aux étoiles tout public

Rdv Mairie de Thiviers 44 Rue du Général Lamy Thiviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-10 2026-07-31 2026-08-21 2026-09-04 2026-09-11

Découverte du ciel, initiation à la reconnaissance des constellations, visite de l’Observatoire du Haut Périgord avec commentaires sur le fonctionnement du télescope Newton de 450 mm, observation du ciel aux jumelles et aux télescopes guidée par les animateurs du club.

Découverte du ciel, initiation à la reconnaissance des constellations, visite de l’Observatoire du Haut Périgord avec commentaires sur le fonctionnement du télescope Newton de 450 mm, observation du ciel aux jumelles et aux télescopes guidée par les animateurs du club. Annulation en cas de temps couvert. .

Rdv Mairie de Thiviers 44 Rue du Général Lamy Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 60 15 84 clubregulus@free.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Veillée aux étoiles tout public

Discovery of the sky, initiation to the recognition of constellations, visit of the Observatoire du Haut Périgord with comments on the functioning of the 450 mm Newton telescope, observation of the sky with binoculars and telescopes guided by the club’s animators.

L’événement Veillée aux étoiles tout public Thiviers a été mis à jour le 2026-03-15 par Isle-Auvézère