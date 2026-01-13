Veillée conte pour adultes Pey
samedi 3 octobre 2026 · Pey
Informations pratiques
Pey
Veillée conte pour adultes
Pey Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 19:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Installez-vous confortablement, tendez l’oreille et partez voyager à travers les récits de Nathalie M’rica de la Cie Ma Fabrique à Mots.
Public ados-adultes
Gratuit, sur réservation
Installez-vous confortablement, tendez l’oreille et partez voyager à travers les récits de Nathalie M’rica de la Cie Ma Fabrique à Mots.
Public ados-adultes
Gratuit, sur réservation .
Pey 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 77 33 mediathequedepey@wanadoo.fr
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English : Veillée conte pour adultes
Sit back, relax, listen closely, and let yourself be carried away by the stories of Nathalie Mérica from the Ma Fabrique à Mots theater company.
Audience: Teens and adults
Free, by reservation
L’événement Veillée conte pour adultes Pey a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
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