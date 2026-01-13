Informations pratiques

Pey

Veillée conte pour adultes

Pey Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 19:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Installez-vous confortablement, tendez l’oreille et partez voyager à travers les récits de Nathalie M’rica de la Cie Ma Fabrique à Mots.

Public ados-adultes

Gratuit, sur réservation

Installez-vous confortablement, tendez l’oreille et partez voyager à travers les récits de Nathalie M’rica de la Cie Ma Fabrique à Mots.

Public ados-adultes

Gratuit, sur réservation .

Pey 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 77 33 mediathequedepey@wanadoo.fr

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English : Veillée conte pour adultes

Sit back, relax, listen closely, and let yourself be carried away by the stories of Nathalie Mérica from the Ma Fabrique à Mots theater company.

Audience: Teens and adults

Free, by reservation

L’événement Veillée conte pour adultes Pey a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Pays d’Orthe et Arrigans