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AGENDA · Pey

Veillée conte pour adultes Pey

samedi 3 octobre 2026 · Pey

Veillée conte pour adultes Pey

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
19:00:00
Ville
40300 Pey
Département
Landes
Tarif
Gratuit

Pey

Veillée conte pour adultes

Pey Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 19:00:00
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

Installez-vous confortablement, tendez l’oreille et partez voyager à travers les récits de Nathalie M’rica de la Cie Ma Fabrique à Mots.
Public ados-adultes
Gratuit, sur réservation
Installez-vous confortablement, tendez l’oreille et partez voyager à travers les récits de Nathalie M’rica de la Cie Ma Fabrique à Mots.
Public ados-adultes
Gratuit, sur réservation   .

Pey 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 77 33  mediathequedepey@wanadoo.fr

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English : Veillée conte pour adultes

Sit back, relax, listen closely, and let yourself be carried away by the stories of Nathalie Mérica from the Ma Fabrique à Mots theater company.
Audience: Teens and adults
Free, by reservation

L’événement Veillée conte pour adultes Pey a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Pays d’Orthe et Arrigans

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