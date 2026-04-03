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AGENDA · Pey

Soirée jeux Pey

vendredi 25 septembre 2026 · Pey

Soirée jeux Pey

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Ville
40300 Pey
Département
Landes
Tarif
Gratuit

Pey

Soirée jeux

Pey Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:00:00
fin : 2026-09-25 23:00:00

Date(s) :
2026-09-25

Venez partager un moment de jeux de société avec la ludothèque du pays d’Orthe et Arrigans et la médiathèque de Pey.
De 20h à 23h à la salle Cabos
Gratuit, sur réservation
Venez partager un moment de jeux de société avec la ludothèque du pays d’Orthe et Arrigans et la médiathèque de Pey.
De 20h à 23h à la salle Cabos
Gratuit, sur réservation   .

Pey 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 77 33  mediathequedepey@wanadoo.fr

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English : Soirée jeux

Come enjoy some board games with the Pays d’Orthe and Arrigans Game Library and the Pey Media Library.
From 8:00 p.m. to 11:00 p.m. in the Cabos Room
Free, reservations required

L’événement Soirée jeux Pey a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Pays d’Orthe et Arrigans

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