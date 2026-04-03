Informations pratiques

Pey

Soirée jeux

Pey Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:00:00

fin : 2026-09-25 23:00:00

Date(s) :

2026-09-25

Venez partager un moment de jeux de société avec la ludothèque du pays d’Orthe et Arrigans et la médiathèque de Pey.

De 20h à 23h à la salle Cabos

Gratuit, sur réservation

Venez partager un moment de jeux de société avec la ludothèque du pays d’Orthe et Arrigans et la médiathèque de Pey.

De 20h à 23h à la salle Cabos

Gratuit, sur réservation .

Pey 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 77 33 mediathequedepey@wanadoo.fr

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English : Soirée jeux

Come enjoy some board games with the Pays d’Orthe and Arrigans Game Library and the Pey Media Library.

From 8:00 p.m. to 11:00 p.m. in the Cabos Room

Free, reservations required

L’événement Soirée jeux Pey a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Pays d’Orthe et Arrigans