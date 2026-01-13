Après-midi jeux Pey
mercredi 7 octobre 2026 · Pey
Informations pratiques
Pey
Après-midi jeux
Pey Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 16:30:00
fin : 2026-10-07 18:30:00
Date(s) :
2026-10-07
En famille ou entre amis, c’est à vous de jouer autour d’une sélection de jeux de société !
Gratuit
Tout public
En famille ou entre amis, c’est à vous de jouer autour d’une sélection de jeux de société !
Gratuit
Tout public .
Pey 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 77 33 mediathequedepey@wanadoo.fr
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English : Après-midi jeux
With family or friends, it’s %E0 your turn%A0to play a selection of party games!
Free
For all ages
L’événement Après-midi jeux Pey a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
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