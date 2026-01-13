Informations pratiques

Pey

Après-midi jeux

Pey Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 16:30:00

fin : 2026-10-07 18:30:00

Date(s) :

2026-10-07

En famille ou entre amis, c’est à vous de jouer autour d’une sélection de jeux de société !

Gratuit

Tout public

En famille ou entre amis, c’est à vous de jouer autour d’une sélection de jeux de société !

Gratuit

Tout public .

Pey 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 77 33 mediathequedepey@wanadoo.fr

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English : Après-midi jeux

With family or friends, it’s %E0 your turn%A0to play a selection of party games!

Free

For all ages

L’événement Après-midi jeux Pey a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Pays d’Orthe et Arrigans