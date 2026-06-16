Loguivy-Plougras

Veillée contes

Forêt de Beffou Loguivy-Plougras Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 20:00:00

fin : 2026-07-12 21:30:00

Date(s) :

2026-07-12

Le pays regorge d’histoires, de contes et de légendes. Venez avec nous lors d’une balade en forêt en découvrir quelques-unes sur la nature et le territoire.

Réservation obligatoire .

Forêt de Beffou Loguivy-Plougras 22780 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 21 60 20

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English :

L’événement Veillée contes Loguivy-Plougras a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose