Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Veillée contes Loguivy-Plougras

Veillée contes Loguivy-Plougras dimanche 12 juillet 2026.

Adresse : Forêt de Beffou

Ville : 22780 Loguivy-Plougras

Département : Côtes-d'Armor

Début : dimanche 12 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Loguivy-Plougras

Veillée contes

Forêt de Beffou Loguivy-Plougras Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 20:00:00
fin : 2026-07-12 21:30:00

Date(s) :
2026-07-12

Le pays regorge d’histoires, de contes et de légendes. Venez avec nous lors d’une balade en forêt en découvrir quelques-unes sur la nature et le territoire.
Réservation obligatoire   .

Forêt de Beffou Loguivy-Plougras 22780 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 21 60 20 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Veillée contes Loguivy-Plougras a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

À voir aussi à Loguivy-Plougras (Côtes-d'Armor)