Veillée contes Loguivy-Plougras
Veillée contes Loguivy-Plougras dimanche 12 juillet 2026.
Loguivy-Plougras
Veillée contes
Forêt de Beffou Loguivy-Plougras Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 20:00:00
fin : 2026-07-12 21:30:00
Date(s) :
2026-07-12
Le pays regorge d’histoires, de contes et de légendes. Venez avec nous lors d’une balade en forêt en découvrir quelques-unes sur la nature et le territoire.
Réservation obligatoire .
Forêt de Beffou Loguivy-Plougras 22780 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 21 60 20
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English :
L’événement Veillée contes Loguivy-Plougras a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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