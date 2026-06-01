Ouverture de l’église Saint Emilion, Eglise Saint Emilion, Loguivy-Plougras

Ouverture de l’église Saint Emilion Samedi 27 juin, 10h00 Eglise Saint Emilion Côtes-d’Armor

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T16:00:00+02:00

Prenez de la hauteur et faites un petit détour par la tour du clocher de l’église Saint Emilion à Loguivy-Plougras.

Eglise Saint Emilion place de l’église 22780 LOGUIVY PLOUGRAS Loguivy-Plougras 22780 Côtes-d’Armor Bretagne

Ouverture de l’église Saint Emilion et visite du clocher. église histoire