Ouverture de l’église Saint Emilion, Eglise Saint Emilion, Loguivy-Plougras
Ouverture de l’église Saint Emilion, Eglise Saint Emilion, Loguivy-Plougras samedi 27 juin 2026.
Ouverture de l’église Saint Emilion Samedi 27 juin, 10h00 Eglise Saint Emilion Côtes-d’Armor
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T16:00:00+02:00
Prenez de la hauteur et faites un petit détour par la tour du clocher de l’église Saint Emilion à Loguivy-Plougras.
Eglise Saint Emilion place de l’église 22780 LOGUIVY PLOUGRAS Loguivy-Plougras 22780 Côtes-d’Armor Bretagne
Ouverture de l’église Saint Emilion et visite du clocher. église histoire
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