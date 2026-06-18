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La loutre déclasse City Stade Loguivy-Plougras

La loutre déclasse City Stade Loguivy-Plougras vendredi 3 juillet 2026.

Lieu : City Stade

Adresse : 10 Route de Dresnay

Ville : 22780 Loguivy-Plougras

Département : Côtes-d'Armor

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Tarif :

Loguivy-Plougras

La loutre déclasse

City Stade 10 Route de Dresnay Loguivy-Plougras Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-03

Pour sa deuxième édition, le festival s’étoffe et passe à trois jours. Au programme des concerts (folk rock, country blues, fanfare, African blues, groove interculturel, électro), du cirque, du théâtre, des ateliers de danse et de percussions, un karaoké d’ouverture et un brunch pour clôturer le week-end.
Côté ambiance tout le festival est porté par des bénévoles. Concerts et spectacles sont à prix libre, chacun donne ce qu’il peut, ce qu’il veut. Sur place, un marché d’artisans, des repas et une buvette, un camping gratuit et une tombola.   .

City Stade 10 Route de Dresnay Loguivy-Plougras 22780 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement La loutre déclasse Loguivy-Plougras a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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