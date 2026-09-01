Veillée d’Equinoxe avec Ozégan La vie de Merlin Maison des Sources Tréhorenteuc

Informations pratiques

Tréhorenteuc

Veillée d’Equinoxe avec Ozégan La vie de Merlin

Maison des Sources 13 Rue de Brocéliande Tréhorenteuc Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 19:30:00

fin : 2026-09-19 22:00:00

Date(s) :

2026-09-19

La Maison des Sources ouvre ses portes pour l’Equinoxe où Ozégan conte les légendes et mythes celtiques.

A cette date où le jour dure autant de temps que la nuit, le conteur vous parlera de Merlin, celui qui est né d’un démon et d’une sainte femme, celui qui erre toujours entre l’obscurité et la lumière, le bien et le mal…

Le tarif comprend le buffet. .

Maison des Sources 13 Rue de Brocéliande Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 6 16 44 79 25

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English :

L’événement Veillée d’Equinoxe avec Ozégan La vie de Merlin Tréhorenteuc a été mis à jour le 2026-08-18 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande