Jeu de rôle Monster of the Week Bar d’en face Tréhorenteuc
samedi 29 août 2026 · Bar d'en face · Tréhorenteuc
Informations pratiques
Tréhorenteuc
Jeu de rôle Monster of the Week
Bar d’en face 8 Rue de Brocéliande Tréhorenteuc Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 15:00:00
fin : 2026-08-29 18:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Pour les adeptes du JDR ou juste pour tester, Jean LeRaconte’Art vous propose une nouvelle date pour (re)découvrir Monster of the Week !
Vous attendiez impatiemment le prochain épisode de Buffy contre les vampires, Supernatural ou X-Files, où les protagonistes affrontaient chaque semaine un nouveau monstre ? Alors Monster of the Week est fait pour vous !
Venez incarner une équipe de chasseurs de fantômes, en choisissant parmi les rôles que Jean a préparés pour vous deux tables de joueurs avec des scénarios différents !
Pour débutant ou habitués. De 15h à 18h ou 19h à 22h.
Restauration possible sur place formule repas à partir de 19h. .
Bar d’en face 8 Rue de Brocéliande Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 70 52 60
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English :
L’événement Jeu de rôle Monster of the Week Tréhorenteuc a été mis à jour le 2026-07-03 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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