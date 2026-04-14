Veillée du patrimoine à Regnière-Ecluse, Domaine de Regnière-Écluse, Regnière-Écluse

Veillée du patrimoine à Regnière-Ecluse Samedi 6 juin, 18h30 Domaine de Regnière-Écluse Somme

Gratuit – limité à 40 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T18:30:00+02:00 – 2026-06-06T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T18:30:00+02:00 – 2026-06-06T20:30:00+02:00

À l’occasion des “Rendez-vous aux jardins”, prenez la direction du parc du château de Regnière-Écluse pour une promenade au cœur de ses jardins remarquables. Guidés par une médiatrice, découvrez l’histoire et les particularités paysagères du site avant de poursuivre avec la compagnie On s’disait que et leur spectacle « De branche en branche ».

Domaine de Regnière-Écluse 49 Av du Regiment de la Chaudiere, 80120 Regnière-Écluse, France Regnière-Écluse 80120 Somme Hauts-de-France 0322233381 https://regniereecluse.wordpress.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/veillee-du-patrimoine-regniere-ecluse-2026/ »}] Le domaine a été aménagé suivant un projet associant la chasse à l’agrément. Un grand parc à l’anglaise est associé à deux parcs à gibier créés pour perpétuer la tradition de la chasse. Ces parcs à gibier sont des créations rares au XIXe siècle et renouent avec la tradition des parcs de la Renaissance. Une ferme modèle complète la propriété, encore dans son état d’origine, et témoigne de la modernisation des techniques agricoles au milieu du XIXe siècle.

À l’occasion des “Rendez-vous aux jardins”, prenez la direction du parc du château de Regnière-Écluse pour une promenade au cœur de ses jardins remarquables.

©Somme Tourisme, N. Bryant