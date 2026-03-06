Veillée du patrimoine | Regnière-Ecluse Regnière-Écluse

Veillée du patrimoine | Regnière-Ecluse

49 Rue du Régiment de la Chaudière Regnière-Écluse Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 18:30:00

fin : 2026-06-06 20:30:00

Date(s) :

2026-06-06

[Spectacle vivant + visite guidée]

Le Parc naturel régional et son Pays d’art et d’histoire vous donnent rendez-vous pour leurs Veillées du patrimoine , des soirées originales mêlant découverte historique, patrimoine et spectacle vivant. Une invitation pour petits et grands à regarder autrement les trésors qui nous entourent et à vivre le patrimoine de façon sensible et conviviale. Accompagnés d’une guide-médiatrice, explorez un site emblématique à travers ses anecdotes, ses secrets ainsi que les grandes comme les petites histoires qui ont façonné son identité. À l’issue de la visite, place à l’émotion artistique théâtre, musique, lecture ou autre forme d’expression !

À l’occasion des “Rendez-vous aux jardins”, prenez la direction du parc du château de Regnière-Écluse pour une promenade au cœur de ses jardins remarquables. Guidés par une médiatrice, découvrez l’histoire et les particularités paysagères du site avant de poursuivre avec la compagnie On s’disait que et leur spectacle “De branche en branche”.

Gratuit

Durée 2h

Réservation obligatoire au 09 70 20 14 14 ou bonjour@baiedesomme3vallees.fr ou https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/veillee-du-patrimoine-regniere-ecluse-2026/

[Spectacle vivant + visite guidée]

Le Parc naturel régional et son Pays d’art et d’histoire vous donnent rendez-vous pour leurs Veillées du patrimoine , des soirées originales mêlant découverte historique, patrimoine et spectacle vivant. Une invitation pour petits et grands à regarder autrement les trésors qui nous entourent et à vivre le patrimoine de façon sensible et conviviale. Accompagnés d’une guide-médiatrice, explorez un site emblématique à travers ses anecdotes, ses secrets ainsi que les grandes comme les petites histoires qui ont façonné son identité. À l’issue de la visite, place à l’émotion artistique théâtre, musique, lecture ou autre forme d’expression !

À l’occasion des “Rendez-vous aux jardins”, prenez la direction du parc du château de Regnière-Écluse pour une promenade au cœur de ses jardins remarquables. Guidés par une médiatrice, découvrez l’histoire et les particularités paysagères du site avant de poursuivre avec la compagnie On s’disait que et leur spectacle “De branche en branche”.

Gratuit

Durée 2h

Réservation obligatoire au 09 70 20 14 14 ou bonjour@baiedesomme3vallees.fr ou https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/veillee-du-patrimoine-regniere-ecluse-2026/ .

49 Rue du Régiment de la Chaudière Regnière-Écluse 80120 Somme Hauts-de-France +33 9 70 20 14 14 bonjour@baiedesomme3vallees.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

[Live show + guided tour]

The Regional Nature Park and its Pays d?art et d?histoire invite you to join them for their Veillées du patrimoine , original evenings combining historical discovery, heritage and live entertainment. An invitation for young and old to take a fresh look at the treasures that surround us, and to experience heritage in a sensitive and convivial way. Accompanied by an interpreter-guide, explore an emblematic site through its anecdotes, secrets and the stories, big and small, that have shaped its identity. At the end of the tour, it’s time for artistic emotion: theater, music, reading or other forms of expression!

As part of the Rendez-vous aux jardins event, take a stroll through the remarkable gardens of the château de Regnière-Écluse. Guided by an interpreter, discover the history and landscape features of the site before continuing with the On s?disait que company and their show ?De branche en branche?

Free

Duration: 2 hours

Booking essential on 09 70 20 14 14 or bonjour@baiedesomme3vallees.fr or https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/veillee-du-patrimoine-regniere-ecluse-2026/

L’événement Veillée du patrimoine | Regnière-Ecluse Regnière-Écluse a été mis à jour le 2026-03-06 par Baie de Somme 3 Vallées