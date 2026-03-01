Veillée poétique Tour Tanguy Brest

Veillée poétique

Tour Tanguy Rue de la Tour Brest Finistère

L’association ‘Tacle vous convie à une session d’écoute de poésies, écrites, choisies et contées par des femmes et minorités de genre.

Dans le cadre du Printemps des poètes et de la journée internationale du droit des femmes.

Les 3 sessions sont programmées pour des questions de jauge mais elle sont similaires, merci de ne réserver qu’une créneau.

Informations pratiques

Chaque session dure 30 minutes.

Réservation en ligne uniquement. .

Tour Tanguy Rue de la Tour Brest 29200 Finistère Bretagne

