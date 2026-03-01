Veillée poétique Tour Tanguy Brest
Veillée poétique Tour Tanguy Brest jeudi 19 mars 2026.
Veillée poétique
Tour Tanguy Rue de la Tour Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-19 17:30:00
fin : 2026-03-19 20:00:00
Date(s) :
2026-03-19
L’association ‘Tacle vous convie à une session d’écoute de poésies, écrites, choisies et contées par des femmes et minorités de genre.
Dans le cadre du Printemps des poètes et de la journée internationale du droit des femmes.
Les 3 sessions sont programmées pour des questions de jauge mais elle sont similaires, merci de ne réserver qu’une créneau.
Informations pratiques
Chaque session dure 30 minutes.
Réservation en ligne uniquement. .
Tour Tanguy Rue de la Tour Brest 29200 Finistère Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Veillée poétique
L’événement Veillée poétique Brest a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue