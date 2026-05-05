Veines urbaines, Centre socioculturel Jean-Prévost, Saint-Étienne-du-Rouvray

Veines urbaines 5 mai – 11 juin Centre socioculturel Jean-Prévost Seine-Maritime

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-05T09:00:00+02:00 – 2026-05-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-11T14:00:00+02:00 – 2026-06-11T18:00:00+02:00

Ce festival a pour but de mettre en valeur l’art urbain à travers différentes techniques telles que le graffiti, le pochoir, la sculpture ou la photographie. Une vingtaine d’artistes exposent leurs œuvres.

Centre socioculturel Jean-Prévost 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 32 95 83 66 »}]

Le festival Veines Urbaines est de retour pour sa 15e édition au centre socioculturel Jean-Prévost. Art urbain Graff