Veines urbaines, Centre socioculturel Jean-Prévost, Saint-Étienne-du-Rouvray
Veines urbaines, Centre socioculturel Jean-Prévost, Saint-Étienne-du-Rouvray mardi 5 mai 2026.
Veines urbaines 5 mai – 11 juin Centre socioculturel Jean-Prévost Seine-Maritime
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-05T09:00:00+02:00 – 2026-05-05T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-11T14:00:00+02:00 – 2026-06-11T18:00:00+02:00
Ce festival a pour but de mettre en valeur l’art urbain à travers différentes techniques telles que le graffiti, le pochoir, la sculpture ou la photographie. Une vingtaine d’artistes exposent leurs œuvres.
Centre socioculturel Jean-Prévost 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 32 95 83 66 »}]
Le festival Veines Urbaines est de retour pour sa 15e édition au centre socioculturel Jean-Prévost. Art urbain Graff
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