Vélo PETR Coeur de Lorraine, PETR Coeur de Lorraine, Vigneulles-lès-Hattonchâtel

Vélo PETR Coeur de Lorraine 28 – 30 mai PETR Coeur de Lorraine Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-28T09:00:00+02:00 – 2026-05-28T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T09:00:00+02:00 – 2026-05-30T17:00:00+02:00

Programme prévisionnel (28, 29 et 30 mai 2026) :

Jour 1 : sensibilisation des scolaires

Jour 2 : sensibilisation des élus

Jour 3 : sensibilisation du grand public, avec l’organisation d’un village vélo composé de plusieurs stands

Programme en cours de définition.

PETR Coeur de Lorraine 22 rue Raymond Poincaré 55210 VIGNEULLES-LES-HATTONCHATEL Vigneulles-lès-Hattonchâtel 55210 Vigneulles-lès-Hattonchâtel Meuse Grand Est

Animations pour sensibiliser petits et grands à la pratique du vélo