Vide-greniers brocante Salle Saint-Rémy Village de Vigneulles Vigneulles-lès-Hattonchâtel
Vide-greniers brocante Salle Saint-Rémy Village de Vigneulles Vigneulles-lès-Hattonchâtel dimanche 24 mai 2026.
Vide-greniers brocante
Salle Saint-Rémy Village de Vigneulles Rue Saint-Rémy Vigneulles-lès-Hattonchâtel Meuse
Tarif : – – EUR
1
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-24 07:00:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
En partenariat avec le Secours catholique. En intérieur et extérieur.
Restauration.
Réservation jusqu’au 22 mai 2026 (inclus). Mail pour l’inscription brigitteschoubrenner@yahoo.fr
Plein tarif 1.00 €Tout public
1 .
Salle Saint-Rémy Village de Vigneulles Rue Saint-Rémy Vigneulles-lès-Hattonchâtel 55210 Meuse Grand Est +33 6 27 02 49 99 brigitteschoubrenner@yahoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
In partnership with Secours catholique. Indoor and outdoor.
Catering.
Reservations up to and including May 22, 2026. Registration e-mail: brigitteschoubrenner@yahoo.fr
Full price: 1.00 ?
L’événement Vide-greniers brocante Vigneulles-lès-Hattonchâtel a été mis à jour le 2026-02-17 par OT COEUR DE LORRAINE