Vide-greniers brocante Salle Saint-Rémy Village de Vigneulles Vigneulles-lès-Hattonchâtel

Vide-greniers brocante

Salle Saint-Rémy Village de Vigneulles Rue Saint-Rémy Vigneulles-lès-Hattonchâtel Meuse

Tarif : – – EUR

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-24 07:00:00

fin : 2026-05-24

2026-05-24

En partenariat avec le Secours catholique. En intérieur et extérieur.

Restauration.

Réservation jusqu’au 22 mai 2026 (inclus). Mail pour l’inscription brigitteschoubrenner@yahoo.fr

Plein tarif 1.00 €Tout public

Salle Saint-Rémy Village de Vigneulles Rue Saint-Rémy Vigneulles-lès-Hattonchâtel 55210 Meuse Grand Est +33 6 27 02 49 99 brigitteschoubrenner@yahoo.fr

English :

In partnership with Secours catholique. Indoor and outdoor.

Catering.

Reservations up to and including May 22, 2026. Registration e-mail: brigitteschoubrenner@yahoo.fr

Full price: 1.00 ?

