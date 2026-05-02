Vélo Santé au Eco-Village – SPORTS POUR TOUS EN FÊTE, Foret de Buzet-sur-Tarn / Parking Sud, Buzet-sur-Tarn

Vélo Santé au Eco-Village – SPORTS POUR TOUS EN FÊTE Samedi 2 mai, 09h00 Foret de Buzet-sur-Tarn / Parking Sud Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T09:00:00+02:00 – 2026-05-02T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-02T09:00:00+02:00 – 2026-05-02T17:00:00+02:00

Le samedi 2 mai 2026, la Forêt de Buzet-sur-Tarn

Animation – Stand Vélo Santé au Eco-Village (SPORTS POUR TOUS EN FÊTE, un événement sportif, festif et éco-responsable ouvert à toutes et tous) – FFSPT.

Expo-photo, promotion de la pratique du vélo: les bienfait pour la santé et pour la Planète.

Dans les coulisses du voyage « En Route vers la COP30 à Belém, Brésil » (Carnet des Eco-Héros)

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Dans les coulisses du voyage « En Route vers la COP30 à Belém, Brésil » (Carnet des Eco-Héros)