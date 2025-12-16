Vélo & Saveurs | 7 produits régionaux France à Vélo Auxerre

Vélo & Saveurs | 7 produits régionaux

France à Vélo 7 rue de l’Horloge Auxerre Yonne

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-01 13:30:00

fin : 2026-12-31 17:30:00

Date(s) :

2026-01-01

Que diriez-vous d’une escapade gourmande à vélo à la découverte de 7 produits régionaux ? Partez pour une aventure gustative où vous explorez les spécialités bourguignonnes. Cette escapade débute de notre boutique à Auxerre en longeant le Canal du Nivernais. Le premier arrêt s’effectue dans une ferme biologique où vous dégustez des fromages régionaux savoureux, avant de continuer vers un lieu insolite pour une dégustation de crémant de Bourgogne. La balade se poursuit dans une microbrasserie où une dégustation vous attend, puis vous vous dirigez vers un domaine viticole pour une dégustation. En route vers Auxerre pour déguster les célèbres escargots de Bourgogne. Ensuite, dégustez les meilleures gougères d’Auxerre et terminez avec une visite où vous savourez des biscuits de la région accompagnés d’une boisson. .

France à Vélo 7 rue de l’Horloge Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 35 96 contact@franceavelo.com

