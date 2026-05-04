Vélobus Campus de Beaulieu Rennes
Vélobus Campus de Beaulieu Rennes mardi 5 mai 2026.
Vélobus Campus de Beaulieu Rennes Mardi 5 mai, 08h00 Ille-et-Vilaine
Dans le cadre de Mai à vélo, la métropole de Rennes organise un vélobus le 5 mai.
Afin de mobiliser les cyclistes durant les évènements de Mai à vélo, la métropole organise un vélobus. L’arrivée du vélobus du secteur de Beaulieu est prévue pour 8h45 à la station Atalante. Vous trouverez les informations des différents départs via un des liens disponibles.
Pour participer à l’évènement, merci de vous inscrire via le lien disponible.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-05T08:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-05T08:45:00.000+02:00
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http://u.osmfr.org/m/1385165/ https://forms.cloud.microsoft/e/gTcUKNpj0V
Campus de Beaulieu Université de Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
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