Vélorail nocturne Saint-Pierre-du-Regard
vendredi 31 juillet 2026 · Saint-Pierre-du-Regard
Informations pratiques
Saint-Pierre-du-Regard
Vélorail nocturne
Gare de Pont Erambourg Saint-Pierre-du-Regard Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Venez découvrir le vélorail de nuit ! Vous connaissez le vélorail sous le soleil ? Le vélorail sous les nuages ? Le vélorail sous la pluie ? Ou pas du tout ? Alors laissez-vous tenter par le vélorail en nocturne !
Départ à 21 heures pour un aller dans la pénombre rdv à 20h30.
Vous voulez vous joindre à nous ? Contactez nous au 02.31.69.39.30. Inscription obligatoire.
Attention les places sont limitées.
Possibilité de prendre un repas sur place chez Resto-Loco à 19h (réservation conseillée au 06 30 35 36 97). .
Gare de Pont Erambourg Saint-Pierre-du-Regard 61790 Orne Normandie +33 2 31 69 39 30
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English : Vélorail nocturne
L’événement Vélorail nocturne Saint-Pierre-du-Regard a été mis à jour le 2026-07-24 par Flers agglo