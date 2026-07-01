Informations pratiques

Saint-Pierre-du-Regard

Vélorail nocturne

Gare de Pont Erambourg Saint-Pierre-du-Regard Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Venez découvrir le vélorail de nuit ! Vous connaissez le vélorail sous le soleil ? Le vélorail sous les nuages ? Le vélorail sous la pluie ? Ou pas du tout ? Alors laissez-vous tenter par le vélorail en nocturne !

Départ à 21 heures pour un aller dans la pénombre rdv à 20h30.

Vous voulez vous joindre à nous ? Contactez nous au 02.31.69.39.30. Inscription obligatoire.

Attention les places sont limitées.

Possibilité de prendre un repas sur place chez Resto-Loco à 19h (réservation conseillée au 06 30 35 36 97). .

Gare de Pont Erambourg Saint-Pierre-du-Regard 61790 Orne Normandie +33 2 31 69 39 30

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English : Vélorail nocturne

L’événement Vélorail nocturne Saint-Pierre-du-Regard a été mis à jour le 2026-07-24 par Flers agglo