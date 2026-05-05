Vélorution Kerhorre et échanges sur les voies cyclables de la commune, Médiathèque, Le Relecq-Kerhuon

Vélorution Kerhorre et échanges sur les voies cyclables de la commune Vendredi 22 mai, 18h00 Médiathèque Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-22T18:00:00+02:00 – 2026-05-22T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-22T18:00:00+02:00 – 2026-05-22T21:00:00+02:00

Animation proposée par l’association Les Ecopartageurs dans le cadre de l’événement « Mai à vélo » au Relecq-Kerhuon.

A partir de 17h sur notre stand au jardin de Kerzincuff près de la médiathèque, échangeons : sur les aménagements cyclables que vous fréquentez, les manques, les points noirs, les réussites. Comment partager la voirie pour une cohabitation bienveillante et apaisée entre cyclistes et automobilistes, créer les conditions pour une alternative crédible à la voiture, nous remonterons vos avis à la collectivité.

Passez nous voir.

A 18h du parking de la médiathèque départ de la vélorution, balade cycliste en groupe d’une heure à allure modérée dans la commune. Petits et grands vous êtes tous les bienvenus.

Au retour, continuons l’échange autour d’un apéro partagé.

Médiathèque 63 rue Vincent Jézéquel 29480 le Relecq Kerhuon Le Relecq-Kerhuon 29480 Finistère Bretagne

Vélorution Kerhorre