VEN’BREBIS DU FEUTRE Atelier feutrage Collection du Musée Mouzon
vendredi 31 juillet 2026 · Mouzon
Informations pratiques
Mouzon
VEN’BREBIS DU FEUTRE Atelier feutrage Collection du Musée
Mouzon Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
L’atelier s’inspire directement des pièces exposées au musée. Une belle occasion de redécouvrir les collections tout en s’initiant au feutrage à travers leurs motifs et couleurs.Organisateur Musée-atelier du Feutre de Mouzon.
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Mouzon 08210 Ardennes Grand Est +33 3 24 26 19 91 museedufeutre@orange.fr
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English :
The workshop draws direct inspiration from the pieces on display at the museum. It’s a wonderful opportunity to rediscover the collections while learning about felting through their patterns and colors. Organizer: Mouzon Felt Museum and Workshop.
L’événement VEN’BREBIS DU FEUTRE Atelier feutrage Collection du Musée Mouzon a été mis à jour le 2026-07-21 par Ardennes Tourisme