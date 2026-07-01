Informations pratiques

Mouzon

VEN’BREBIS DU FEUTRE Atelier feutrage Collection du Musée

Mouzon Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

L’atelier s’inspire directement des pièces exposées au musée. Une belle occasion de redécouvrir les collections tout en s’initiant au feutrage à travers leurs motifs et couleurs.Organisateur Musée-atelier du Feutre de Mouzon.

.

Mouzon 08210 Ardennes Grand Est +33 3 24 26 19 91 museedufeutre@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The workshop draws direct inspiration from the pieces on display at the museum. It’s a wonderful opportunity to rediscover the collections while learning about felting through their patterns and colors. Organizer: Mouzon Felt Museum and Workshop.

L’événement VEN’BREBIS DU FEUTRE Atelier feutrage Collection du Musée Mouzon a été mis à jour le 2026-07-21 par Ardennes Tourisme