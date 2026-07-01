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VEN’BREBIS DU FEUTRE Atelier feutrage Collection du Musée Mouzon

vendredi 31 juillet 2026 · Mouzon

VEN’BREBIS DU FEUTRE Atelier feutrage Collection du Musée Mouzon

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Ville
08210 Mouzon
Département
Ardennes
Tarif

Mouzon

VEN’BREBIS DU FEUTRE Atelier feutrage Collection du Musée

Mouzon Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

L’atelier s’inspire directement des pièces exposées au musée. Une belle occasion de redécouvrir les collections tout en s’initiant au feutrage à travers leurs motifs et couleurs.Organisateur Musée-atelier du Feutre de Mouzon.
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Mouzon 08210 Ardennes Grand Est +33 3 24 26 19 91  museedufeutre@orange.fr

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English :

The workshop draws direct inspiration from the pieces on display at the museum. It’s a wonderful opportunity to rediscover the collections while learning about felting through their patterns and colors. Organizer: Mouzon Felt Museum and Workshop.

L’événement VEN’BREBIS DU FEUTRE Atelier feutrage Collection du Musée Mouzon a été mis à jour le 2026-07-21 par Ardennes Tourisme

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