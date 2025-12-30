VENDREDI 13 LAURETTE THEATRE AVIGNON Avignon

VENDREDI 13 Début : 2026-05-23 à 19:00. Tarif : – euros.

Jérôme et Christelle ont invité un couple d’amis. Mais Madame arrive seule, effondrée. Au même moment, le couple apprend qu’il a gagné au super tirage du loto de ce vendredi 13. Le mot d’ordre est dès lors « cache ta joie ».Quand on apprend au cours de la soirée que son ami s’est peut-être crashé en avion… et qu’on a soi-même gagné au Loto, comment cacher sa joie ? OU de nombreux rebondissements sont à prévoir au cours de cette soirée qui s’annonce pleine de turbulences !Jérôme et Christelle ont invité à dîner un couple d’amis. Mais Madame arrive seule, effondrée.Elle vient d’apprendre que l’avion qui ramenait son mari à Paris s’est crashé en mer.Suspendu aux nouvelles avec la veuve potentielle pour savoir si son mari fait partie ou non des survivants, le couple apprend qu’il a gagné au super tirage du loto de ce vendredi 13. Le mot d’ordre est dès lors « cache ta joie ».Nombreux rebondissements à prévoir au cours de cette soirée mouvementée…

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LAURETTE THEATRE AVIGNON 16-18 RUE JOSEPH VERNET 84000 Avignon 84