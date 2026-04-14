La papoterie créative, Bibliothèque Champfleury, Avignon

La papoterie créative Mercredi 20 mai, 09h30 Bibliothèque Champfleury Vaucluse

Entrée gratuite sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-20T09:30:00+02:00 – 2026-05-20T10:30:00+02:00

Fin : 2026-05-20T09:30:00+02:00 – 2026-05-20T10:30:00+02:00

Découvrez l’art de la teinture végétale à l’indigo en explorant la technique japonaise du shibori, pour créer des motifs uniques sur vos tissus.

Bibliothèque Champfleury Rue Marie Madeleine 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Ouest Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 82 62 12 https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques/;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/avignonbibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.avignon.fr/contacts »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 90 82 62 12 »}] Horaires :

Mardi, jeudi et vendredi de 13h à 18h30

Mercredi de 10h à 12h et de 13h à 18h ORIZO : ligne C2, arrêt Jules Ferry

Atelier Shibori Atelier créatif Adulte