La bulle à histoires, Bibliothèque du Puzzle, Avignon
La bulle à histoires, Bibliothèque du Puzzle, Avignon mercredi 27 mai 2026.
La bulle à histoires Mercredi 27 mai, 14h30 Bibliothèque du Puzzle Vaucluse
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-27T14:30:00+02:00 – 2026-05-27T15:30:00+02:00
Fin : 2026-05-27T14:30:00+02:00 – 2026-05-27T15:30:00+02:00
A l’aide de déguisements, décors, jeux, instruments en tous genres ou objets farfelus, les bibliothécaires vous réservent à chaque séance des surprises et un voyage unique dans l’imaginaire.
Bibliothèque du Puzzle Rue Pierre Auguste Renoir, 84000 avignon Avignon 84000 Quartier Est Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/c/AvignonBibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ Horaires d’ouverture : Ouverture courant 2025. Ligne 9, 11 et 14 : arrêts Carpeaux ou Lycée René Char
Vive les mamans ! lecture jeunesse
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