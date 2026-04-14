Micro-aventure : deuxième rencontre, Bibliothèque du Puzzle, Avignon

Micro-aventure : deuxième rencontre Mercredi 27 mai, 18h00 Bibliothèque du Puzzle Vaucluse

Entrée gratuite sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-27T18:00:00+02:00 – 2026-05-27T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-27T18:00:00+02:00 – 2026-05-27T20:00:00+02:00

Un jour, Stéphan a arrêté le temps et est parti sur la route… 500 jours plus tard, il aura bouclé un tour de France. Venez partager son aventure!

Bibliothèque du Puzzle Rue Pierre Auguste Renoir, 84000 avignon Avignon 84000 Quartier Est Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/c/AvignonBibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.avignon.fr/contacts »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 13 60 50 74 »}] Horaires d’ouverture : Ouverture courant 2025. Ligne 9, 11 et 14 : arrêts Carpeaux ou Lycée René Char

Avec Stéphan Llorca, poète-aventurier Rencontre Echanges