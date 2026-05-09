Mesnières-en-Bray

Vendredi au spectacle Les itinérantes

Mesnières-en-Bray Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 21:00:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Dans le cadre du festival Rencontrons-nous en Bray-Eawy . Les Itinérantes est un trio a cappella fondé à Paris en 2017. Le projet naît d’une rencontre fortuite entre trois chanteuses réunies à l’origine pour un concert unique. Issues de parcours et de répertoires différents, elles partagent pourtant un même désir d’exploration vocale et un rapport ouvert au chant, en dehors des catégories établies. Dès les premières répétitions, une évidence s’impose le trio devient un espace de recherche autour du son, de la voix et de ce qu’elle révèle de notre humanité. Rendez-vous à l’église. Durée 1h10. .

Mesnières-en-Bray 76270 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 97 45 65 contact@brayeawy.fr

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English : Vendredi au spectacle Les itinérantes

L’événement Vendredi au spectacle Les itinérantes Mesnières-en-Bray a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme Bray Eawy