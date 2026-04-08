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Vendredi de l’été #4 Théâtre de verdure La Turballe

Vendredi de l’été #4 Théâtre de verdure La Turballe vendredi 7 août 2026.

Lieu : Théâtre de verdure

Adresse : Rue de l'église

Ville : 44420 La Turballe

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 7 août 2026

Fin : vendredi 7 août 2026

Heure de début : 21:30:00

Tarif :

La Turballe

Vendredi de l’été #4

Théâtre de verdure Rue de l’église La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:30:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Cinéma de plein-air
Au théâtre de verdure, profitez d’une séance de cinéma à ciel ouvert, avec Robot Sauvage de Chris Sanders.
N’oubliez pas vos plaids !   .

Théâtre de verdure Rue de l’église La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 88 00  animation@laturballe.fr

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English :

L’événement Vendredi de l’été #4 La Turballe a été mis à jour le 2026-05-08 par ADT44

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