Vendredi de l’été #4 Théâtre de verdure La Turballe

La Turballe

Vendredi de l’été #4

Théâtre de verdure Rue de l’église La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 21:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Cinéma de plein-air

Au théâtre de verdure, profitez d’une séance de cinéma à ciel ouvert, avec Robot Sauvage de Chris Sanders.

N’oubliez pas vos plaids ! .

Théâtre de verdure Rue de l’église La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 88 00 animation@laturballe.fr

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English :

L’événement Vendredi de l’été #4 La Turballe a été mis à jour le 2026-05-08 par ADT44