Vendredi de l’été #4 Théâtre de verdure La Turballe
Vendredi de l’été #4 Théâtre de verdure La Turballe vendredi 7 août 2026.
La Turballe
Vendredi de l’été #4
Théâtre de verdure Rue de l’église La Turballe Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:30:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Cinéma de plein-air
Au théâtre de verdure, profitez d’une séance de cinéma à ciel ouvert, avec Robot Sauvage de Chris Sanders.
N’oubliez pas vos plaids ! .
Théâtre de verdure Rue de l’église La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 88 00 animation@laturballe.fr
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English :
L’événement Vendredi de l’été #4 La Turballe a été mis à jour le 2026-05-08 par ADT44
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