Vendredi de l’été #6 Théâtre de verdure La Turballe

La Turballe

Vendredi de l’été #6

Théâtre de verdure Rue de l’Eglise La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 20:00:00

fin : 2026-08-21 21:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Théâtre à ciel ouvert

Au théâtre de verdure, assistez à un spectacle d’improvisation par la troupe Formica originaire de Bretagne. .

Théâtre de verdure Rue de l’Eglise La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 88 00 animation@laturballe.fr

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English :

L’événement Vendredi de l’été #6 La Turballe a été mis à jour le 2026-05-15 par ADT44