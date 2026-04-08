Vendredi de l’été #6 Théâtre de verdure La Turballe
Vendredi de l’été #6 Théâtre de verdure La Turballe vendredi 21 août 2026.
La Turballe
Vendredi de l’été #6
Théâtre de verdure Rue de l’Eglise La Turballe Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 20:00:00
fin : 2026-08-21 21:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Théâtre à ciel ouvert
Au théâtre de verdure, assistez à un spectacle d’improvisation par la troupe Formica originaire de Bretagne. .
Théâtre de verdure Rue de l’Eglise La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 88 00 animation@laturballe.fr
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English :
L’événement Vendredi de l’été #6 La Turballe a été mis à jour le 2026-05-15 par ADT44
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