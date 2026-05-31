Vendredi de l’été, Parc de Bréquigny rue d’Angleterre, Rennes

Vendredi de l’été Vendredi 28 août, 19h00 Parc de Bréquigny rue d’Angleterre Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-28T19:00:00+02:00 – 2026-08-28T23:00:00+02:00

Fin : 2026-08-28T19:00:00+02:00 – 2026-08-28T23:00:00+02:00

19h : Toast – Cie Le Goût des Notes / Une production Engrenage[s]

Spectacle musical et culinaire : Quand un orchestre de swing et une cheffe cuisinière se retrouvent embarqués dans la même galère, la fête tourne au chaos savoureux ! Entre coups de feu en cuisine et improvisations musicales, ils vont devoir unir leurs talents pour sauver une inauguration qui part en miettes… et régaler tout le monde. 50 mn / Tout public / parc de Bréquigny

Distribution : Geoffroy Langlais : Batterie/Percussion/Cuisine – Guillaume Bougeard : Flugabone/Cuisine – Marie Juste : Sax soprano/Cuisine – Martin Chapron : Guitare/Dobro/Banjo/Cuisine – Sébastien Baron : Tuba/Cuisine – Claire Laurent : Slam /Comédie/Chant/Cuisine – Camille Carte : Régisseur Général

Partenaires : Roche aux Fées Communauté, les villes de Martigné Ferchaud, Coësmes et Janzé dans le cadre du dispositif de Résidence Mission soutenu par le Département d’Ille et Vilaine et la DRAC Bretagne

La DRAC – aide à la création musicale, Avec le soutien du Centre National de la Musique, Rennes Métropole – soutien à la Coopération artistique intercommunale

20h : Banquet partagé

Rejoignez la grande tablée le soir avec un plat salé ou sucré à partager ! Plats halal et végétariens prévus pour que chacun trouve sa place à la fête. Et pour prolongez l’aventure en cuisine, inscrivez-vous à l’atelier de 14h à 18h pour préparer le banquet. Au parc de Bréquigny / Tout public

21h30 : Ciné plein air / Moonrise Kingdom – Wes Anderson

Sur une île isolée de Nouvelle-Angleterre, deux enfants solitaires et amoureux s’évadent ensemble, bravant scouts, parents et tempête pour vivre leur liberté. Une fugue tendre et poétique, où l’innocence de l’enfance résiste au monde des adultes. 1h30 / Dès 8 ans / Parc de Bréquigny

Parc de Bréquigny rue d’Angleterre 15 avenue georges graff Rennes 35238 Bréquigny Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://www.engrenages.eu/projet/toast/ »}]

Cuisine

Thomas Crabot