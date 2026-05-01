Lanton

Vendredi festif

4 Route de Blagon Lanton Gironde

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 14:30:00

fin : 2026-05-15 17:30:00

Date(s) :

2026-05-15

Vendredi 15 Mai 2026 14h30 à 17h30

Vendredi festif

Lieu Centre d’Animation de Lanton (CAL)

Prix 7€

Venez nombreux tester une nouvelle après-midi festive le vendredi 15 mai de 14h30 à 17h30 avec vente de crêpes et boissons pour un goûter sur place.

Le musicien Paskal animera cet après-midi, proposée avec danses et chansons.

Cette manifestation ouverte à tous, adherents ou non, aura lieu tous les 2 mois à partir de septembre.

Réservez dès maintenant vos places, aux permanences du club, ou par téléphone 06 09 48 53 93. .

4 Route de Blagon Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 48 53 93

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English : Vendredi festif

L’événement Vendredi festif Lanton a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Coeur Bassin