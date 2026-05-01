Vendredi festif Lanton
Vendredi festif Lanton vendredi 15 mai 2026.
Lanton
Vendredi festif
4 Route de Blagon Lanton Gironde
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 14:30:00
fin : 2026-05-15 17:30:00
Date(s) :
2026-05-15
Vendredi 15 Mai 2026 14h30 à 17h30
Vendredi festif
Lieu Centre d’Animation de Lanton (CAL)
Prix 7€
Venez nombreux tester une nouvelle après-midi festive le vendredi 15 mai de 14h30 à 17h30 avec vente de crêpes et boissons pour un goûter sur place.
Le musicien Paskal animera cet après-midi, proposée avec danses et chansons.
Cette manifestation ouverte à tous, adherents ou non, aura lieu tous les 2 mois à partir de septembre.
Réservez dès maintenant vos places, aux permanences du club, ou par téléphone 06 09 48 53 93. .
4 Route de Blagon Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 48 53 93
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English : Vendredi festif
L’événement Vendredi festif Lanton a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Coeur Bassin
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