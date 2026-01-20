Les Mathes

Vendredi Gourmand animé par Patrice Merlo

Place de la Halle Les Mathes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Vendredi Gourmand animé par Patrice Merlo !

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Place de la Halle Les Mathes 17570 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 22 48 72 info@lesmatheslapalmyre.fr

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English :

Gourmet Friday hosted by Patrice Merlo!

L’événement Vendredi Gourmand animé par Patrice Merlo Les Mathes a été mis à jour le 2026-05-18 par Mairie Les Mathes La Palmyre