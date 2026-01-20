Vendredi Gourmand animé par Patrice Merlo Les Mathes
Vendredi Gourmand animé par Patrice Merlo Les Mathes vendredi 7 août 2026.
Les Mathes
Vendredi Gourmand animé par Patrice Merlo
Place de la Halle Les Mathes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Vendredi Gourmand animé par Patrice Merlo !
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Place de la Halle Les Mathes 17570 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 22 48 72 info@lesmatheslapalmyre.fr
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English :
Gourmet Friday hosted by Patrice Merlo!
L’événement Vendredi Gourmand animé par Patrice Merlo Les Mathes a été mis à jour le 2026-05-18 par Mairie Les Mathes La Palmyre
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