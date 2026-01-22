Vendredi Gourmand animé par The 12 O’Clock Les Mathes
Vendredi Gourmand animé par The 12 O’Clock Les Mathes vendredi 31 juillet 2026.
Les Mathes
Vendredi Gourmand animé par The 12 O’Clock
Place de la Halle Les Mathes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Vendredi Gourmand animé par The 12 O’Clock
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Place de la Halle Les Mathes 17570 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 22 48 72 info@lesmatheslapalmyre.fr
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English :
Gourmet Friday hosted by The 12 O’Clock
L’événement Vendredi Gourmand animé par The 12 O’Clock Les Mathes a été mis à jour le 2026-05-18 par Mairie Les Mathes La Palmyre
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