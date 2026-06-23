Vendredi horreur: backrooms et colony Le Select Granville
Vendredi horreur: backrooms et colony Le Select Granville vendredi 3 juillet 2026.
Granville
Vendredi horreur: backrooms et colony
Le Select 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:45:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
VENDREDI HORREUR: BACKROOMS & COLONY
Vous êtes téméraires ? Alors venez frissonner au cinéma à l’occasion des Vendredis horreur, toutes les trois semaines au Select, le vendredi soir !!
Rendez-vous Vendredi 3 juillet dès 19h45
Des pizzas et des boissons vous sont offertes entre les deux films.
19H45 BACKROOMS (interdit aux moins de 12 ans)
Une étrange porte apparaît dans le sous-sol d’un magasin de meubles.
22H30 COLONY (interdit aux moins de 12 ans)
Dans un gratte-ciel du centre de Séoul, une mystérieuse contamination se propage brusquement. L’immeuble est bouclé et toutes les personnes présentes confinées. Au départ, les infectés rampent comme des bêtes. Mais peu à peu, ils évoluent…
Séance en partenariat avec La Fringale. .
Le Select 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com
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English : Vendredi horreur: backrooms et colony
L’événement Vendredi horreur: backrooms et colony Granville a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Granville Terre et Mer
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