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Vendredi horreur: backrooms et colony Le Select Granville

Vendredi horreur: backrooms et colony Le Select Granville

Vendredi horreur: backrooms et colony Le Select Granville vendredi 3 juillet 2026.

Lieu
Le Select
Adresse
7 Boulevard d'Hauteserve
Ville
50400 Granville
Département
Manche
Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
vendredi 3 juillet 2026
Heure de début
19:45:00
Tarif

Granville

Vendredi horreur: backrooms et colony

Le Select 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:45:00
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-03

VENDREDI HORREUR: BACKROOMS & COLONY

Vous êtes téméraires ? Alors venez frissonner au cinéma à l’occasion des Vendredis horreur, toutes les trois semaines au Select, le vendredi soir !!

Rendez-vous Vendredi 3 juillet dès 19h45

Des pizzas et des boissons vous sont offertes entre les deux films.

19H45 BACKROOMS (interdit aux moins de 12 ans)

Une étrange porte apparaît dans le sous-sol d’un magasin de meubles.

22H30 COLONY (interdit aux moins de 12 ans)

Dans un gratte-ciel du centre de Séoul, une mystérieuse contamination se propage brusquement. L’immeuble est bouclé et toutes les personnes présentes confinées. Au départ, les infectés rampent comme des bêtes. Mais peu à peu, ils évoluent…

Séance en partenariat avec La Fringale.   .

Le Select 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27  granville@cine-movida.com

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English : Vendredi horreur: backrooms et colony

L’événement Vendredi horreur: backrooms et colony Granville a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Granville Terre et Mer

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