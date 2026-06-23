Vendredi horreur: backrooms et colony Le Select Granville

Granville

Vendredi horreur: backrooms et colony

Le Select 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:45:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

VENDREDI HORREUR: BACKROOMS & COLONY

Vous êtes téméraires ? Alors venez frissonner au cinéma à l’occasion des Vendredis horreur, toutes les trois semaines au Select, le vendredi soir !!

Rendez-vous Vendredi 3 juillet dès 19h45

Des pizzas et des boissons vous sont offertes entre les deux films.

19H45 BACKROOMS (interdit aux moins de 12 ans)

Une étrange porte apparaît dans le sous-sol d’un magasin de meubles.

22H30 COLONY (interdit aux moins de 12 ans)

Dans un gratte-ciel du centre de Séoul, une mystérieuse contamination se propage brusquement. L’immeuble est bouclé et toutes les personnes présentes confinées. Au départ, les infectés rampent comme des bêtes. Mais peu à peu, ils évoluent…

Séance en partenariat avec La Fringale. .

Le Select 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com

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English : Vendredi horreur: backrooms et colony

L’événement Vendredi horreur: backrooms et colony Granville a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Granville Terre et Mer