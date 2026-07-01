Informations pratiques

Granville

Vendredi horreur Hokum et Evil Dead Burn

7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 19:45:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

VENDREDI HORREUR: HOKUM & EVIL DEAD BURN

Vous êtes téméraires ? Alors venez frissonner au cinéma à l’occasion des Vendredis horreur, toutes les trois semaines au Select, le vendredi soir !!

Des pizzas et des boissons vous sont offertes entre les deux films.

19H45 HOKUM (Interdit aux moins de 12 ans)

Ohm Bauman, un romancier se retire dans une auberge en Irlande pour disperser les cendres de ses parents. Mais les récits du personnel au sujet d’une sorcière ancestrale hantant la suite nuptiale s’emparent peu à peu de son esprit…

22H30 EVIL DEAD BURN (interdit aux moins de 16 ans)

Après l’enterrement de son mari, Alice se rend dans la maison isolée de sa belle-famille pour partager un dernier repas à sa mémoire. Mais la réunion familiale bascule dans l’horreur lorsque ses proches se transforment, l’un après l’autre, en créatures démoniaques. Confrontée à cet enfer, Alice découvre que les vœux prononcés autrefois continuent de la lier à son mari… bien au-delà de la mort.

Séance en partenariat avec La Fringale

12€ la soirée ! (6€50 le premier film, 5€50 le deuxième)

À très vite en salles ! .

7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com

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English : Vendredi horreur Hokum et Evil Dead Burn

L’événement Vendredi horreur Hokum et Evil Dead Burn Granville a été mis à jour le 2026-07-14 par OT Granville Terre et Mer