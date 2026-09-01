Vendredi jeux Salle du Picodon Le Poët-Laval

vendredi 18 septembre 2026 · Salle du Picodon · Le Poët-Laval

Informations pratiques

Le Poët-Laval

Vendredi jeux

Salle du Picodon Place de la mairie Le Poët-Laval Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 16:30:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Permanence jeux et jouets pour toutes et tous.

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Salle du Picodon Place de la mairie Le Poët-Laval 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 33 78 49 toursdejeux.ludotheque@gmail.com

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English :

Games and toys for all.

L’événement Vendredi jeux Le Poët-Laval a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux