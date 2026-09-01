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AGENDA · Le Poët-Laval

Vendredi jeux Salle du Picodon Le Poët-Laval

vendredi 18 septembre 2026 · Salle du Picodon · Le Poët-Laval

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
16:30:00
Lieu
Salle du Picodon
Adresse
Place de la mairie
Ville
26160 Le Poët-Laval
Département
Drôme
Tarif

Le Poët-Laval

Vendredi jeux

Salle du Picodon Place de la mairie Le Poët-Laval Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 16:30:00
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18

Permanence jeux et jouets pour toutes et tous.
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Salle du Picodon Place de la mairie Le Poët-Laval 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 33 78 49  toursdejeux.ludotheque@gmail.com

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English :

Games and toys for all.

L’événement Vendredi jeux Le Poët-Laval a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux