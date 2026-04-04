Vendredis de Beauport Abbaye de Beauport Rue de Beauport Paimpol
Vendredis de Beauport Abbaye de Beauport Rue de Beauport Paimpol vendredi 5 juin 2026.
Paimpol
Vendredis de Beauport
Abbaye de Beauport Rue de Beauport 32 Chemin de l’Abbaye Paimpol Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 18:30:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Nouveauté 2026 les vendredis prennent une tonalité musicale à l’abbaye de Beauport.
Une parenthèse sonore pour commencer le weekend autrement avec Marie Bobin et François Gaillard avec le projet Jeter l’Encre. .
Abbaye de Beauport Rue de Beauport 32 Chemin de l’Abbaye Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Vendredis de Beauport Paimpol a été mis à jour le 2026-04-04 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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