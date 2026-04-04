Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vendredis de Beauport Abbaye de Beauport Rue de Beauport Paimpol

Vendredis de Beauport Abbaye de Beauport Rue de Beauport Paimpol vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Abbaye de Beauport Rue de Beauport

Adresse : 32 Chemin de l'Abbaye

Ville : 22500 Paimpol

Département : Côtes-d'Armor

Début : 2026-06-05T18:30:00

Fin : 2026-06-05T

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Paimpol

Vendredis de Beauport

Abbaye de Beauport Rue de Beauport 32 Chemin de l’Abbaye Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 18:30:00
fin : 2026-06-05

Date(s) :
2026-06-05

Nouveauté 2026 les vendredis prennent une tonalité musicale à l’abbaye de Beauport.
Une parenthèse sonore pour commencer le weekend autrement avec Marie Bobin et François Gaillard avec le projet Jeter l’Encre.   .

Abbaye de Beauport Rue de Beauport 32 Chemin de l’Abbaye Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Vendredis de Beauport Paimpol a été mis à jour le 2026-04-04 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

À voir aussi à Paimpol (Côtes-d'Armor)