Vendredis de l’Ethno : Trio Saz : Chants et poésies mystiques du Rajasthan, AMR / Sud des Alpes, Genève

Vendredis de l’Ethno : Trio Saz : Chants et poésies mystiques du Rajasthan Vendredi 24 avril, 21h00 AMR / Sud des Alpes

(plein tarif) 20.- (membres, ADEM, AVS, AC, AI, étudiants) 15.- (carte 20 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-24T21:00:00+02:00 – 2026-04-24T23:00:00+02:00

Fin : 2026-04-24T21:00:00+02:00 – 2026-04-24T23:00:00+02:00

Asin Khan Langa, chanteur et maître de la vièle sarangi sindhi, appartient à la communauté héréditaire des musiciens Langa, gardienne d’une tradition de musique populaire et de poésie soufie du Rajasthan occidental.

Avec SAZ, il fait vivre cet héritage à travers chants anciens et compositions originales, distingués par les Aga Khan Music Awards et présentés sur de nombreuses scènes en Inde et à l’international.

Concert organisé par les Ateliers d’ethnomusicologie et l’AMR, avec le soutien de la Ville de Genève.

Asin Khan Langa, sarangi sindhi (vièle)

Sadiq Khan Langa, dholak (tambour)

Zakir Khan Langa, kartal (percussions)

Ouvertures des portes : 20h00

AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève 1201 Grottes et Saint-Gervais Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/saison-2025-2026-2VNNND25TM »}]

Concert du Trio Saz : Chants et poésies mystiques du Rajasthan, à l21h à l’AMR en coproduction avec les ADEM

Napoli World Music Festival