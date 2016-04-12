Vendredis Vélo Famille du Compiégnois – Vendredi 4 septembre 18:00 – Choisy-au-Bac, Mairie de Choisy-au-Bac, Choisy-au-Bac

Informations pratiques

Vendredis Vélo Famille du Compiégnois – Vendredi 4 septembre 18:00 – Choisy-au-Bac Vendredi 4 septembre, 18h00 Mairie de Choisy-au-Bac Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-04T18:00:00+02:00 – 2026-09-04T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-04T18:00:00+02:00 – 2026-09-04T20:30:00+02:00

Comme promis les balades du 1er vendredi du mois reprennent à la rentrée et évoluent. L’esprit reste le même : des balades gratuites, conviviales et ouvertes à tous, pour découvrir notre territoire et ses aménagements à vélo, en famille ou entre amis, dans une ambiance détendue et sécurisée. Ces balades se font désormais sous la bannière de VélOOise et en collaboration avec les communes du Compiégnois. Elle sont encadrées et sécurisées par les Polices Municipales des communes participantes. Nous commençons avec la sortie du 4 septembre avec deux départs simultanés ;• 18h00 de Choisy – Rendez-vous à 17h45 dans le parc de la Brunerie, 2 rue de l’Aigle (Parcours via Clairoix)• 18h30 de Margny – Rendez-vous à 18:15 devant la Mairie Point de rencontre des deux équipes au pont de Soissons, pour poursuivre la balade tous ensemble le long de l’Oise et de de l’Aisne.La Municipalité de Choisy accueillera tous les participants avec un pot convivial dans le parc de la Mairie. Nous demanderons à deux adultes de porter un gilet jaune afin de sécuriser les traversées de route.Les enfants resteront au milieu du groupe, encadrés par les adultes et sous la responsabilité de leur(s) parents.Le port du casque est fortement recommandé et n’oubliez pas qu’il est obligatoire pour les moins de 12 ans. A vos agendas : la balade suivante aura lieu vendredi 2 octobre : départ 18 :00 – Bienville- Margny Pour toute demande d’information : ateliercompiegne@velooise.fr À très vite en selle Bel été à tous Soutenez notre action, adhérez à VélOOise : https://www.velooise.fr/2016/04/12/adherer/

Plus d’infos

Mairie de Choisy-au-Bac Parc de la Brunerie – 2 rue de l’Aigle – Choisy -au-Bac Choisy-au-Bac 60750 Oise Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.velooise.fr/events/vendredis-velo-famille-du-compiegnois-vendredi-4-septembre-1800-choisy-au-bac-et-margny-les-compiegne/ »}] [{« link »: « mailto:ateliercompiegne@velooise.fr »}, {« link »: « https://www.velooise.fr/2016/04/12/adherer/ »}, {« link »: « https://www.velooise.fr/events/vendredis-velo-famille-du-compiegnois-vendredi-4-septembre-1800-choisy-au-bac-et-margny-les-compiegne/ »}]

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