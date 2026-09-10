Venez à la découverte de notre bastide, Place des tilleuls, Grenade-sur-l’Adour
samedi 19 septembre 2026 · Place des tilleuls · Grenade-sur-l'Adour
Informations pratiques
Venez à la découverte de notre bastide 19 et 20 septembre Place des tilleuls Landes
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Le samedi matin, venez partager les raisons pour lesquelles vous aimez votre patrimoine. À l’aide de mots fléchés, partez ensuite à la découverte de l’histoire de la bastide.
Le dimanche, à partir de 14h, les plus jeunes pourront participer à une animation autour du vitrail, derrière l’église.
À 17h, rendez-vous à l’église pour un récital de Jean-Baptiste Mathulin au piano.
Enfin, à 18h30, la journée se clôturera par la remise des prix du concours photo.
Place des tilleuls Place des tilleuls 40270 Grenade-sur-l’Adour Grenade-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine
Le samedi matin, venez nous expliquer la raison pour laquelle vous aimez votre patrimoine. A l’aide de mots flechés, vous découvrirez l’histoire de notre bastide. Pour les plus jeunes, rendez vous à…
© Mairie de Grenade sur l’Adour
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