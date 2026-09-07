VENEZ, DECOUVREZ, BOUGEZ ! AVEC ASSOSPORTS VAL-D’AUGE, VAL-D’AUGE (16170), Val-d’Auge

Informations pratiques

VENEZ, DECOUVREZ, BOUGEZ ! AVEC ASSOSPORTS VAL-D’AUGE Mercredi 30 septembre, 20h00 VAL-D’AUGE (16170) Charente

Gratuit, à partir de 16 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-30T20:00:00+02:00 – 2026-09-30T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-30T20:00:00+02:00 – 2026-09-30T21:00:00+02:00

Participer gratuitement aux séances de la semaine

VAL-D’AUGE (16170) SALLE DES FETES D’ANVILLE – VAL-D’AUGE (16170) Val-d’Auge 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « gym.valdauge@gmail.com »}]

Participer gratuitement aux séances de la semaine