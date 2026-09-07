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VENEZ, DECOUVREZ, BOUGEZ ! AVEC ASSOSPORTS VAL-D’AUGE, VAL-D’AUGE (16170), Val-d’Auge

mercredi 30 septembre 2026 · VAL-D'AUGE (16170) · Val-d'Auge

VENEZ, DECOUVREZ, BOUGEZ ! AVEC ASSOSPORTS VAL-D’AUGE, VAL-D’AUGE (16170), Val-d’Auge

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Lieu
VAL-D'AUGE (16170)
Adresse
SALLE DES FETES D'ANVILLE - VAL-D'AUGE (16170)
Ville
16170 Val-d'Auge
Département
Charente
Tarif
Gratuit, à partir de 16 ans

VENEZ, DECOUVREZ, BOUGEZ ! AVEC ASSOSPORTS VAL-D’AUGE Mercredi 30 septembre, 20h00 VAL-D’AUGE (16170) Charente

Gratuit, à partir de 16 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-30T20:00:00+02:00 – 2026-09-30T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-30T20:00:00+02:00 – 2026-09-30T21:00:00+02:00

Participer gratuitement aux séances de la semaine

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