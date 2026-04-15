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Venez jouer !, Parvis de la bibliothèque d’étude et du patrimoine, Toulouse

Venez jouer !, Parvis de la bibliothèque d’étude et du patrimoine, Toulouse

Venez jouer !, Parvis de la bibliothèque d’étude et du patrimoine, Toulouse vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Parvis de la bibliothèque d'étude et du patrimoine

Adresse : Bibliothèque d'étude et du patrimoine 31000

Ville : 31000 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Venez jouer ! Vendredi 26 juin, 17h00 Parvis de la bibliothèque d’étude et du patrimoine Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T17:00:00+02:00 – 2026-06-26T21:30:00+02:00
Fin : 2026-06-26T17:00:00+02:00 – 2026-06-26T21:30:00+02:00

Vendredi 26 juin – 17h
La cour de la bibliothèque s’anime pour un moment convivial : jeux géants, jeux d’ambiance, sélection de jeux de société, escape game et blind test sur les séries télévisées.
Venez en famille ou entre amis !
Bibliothèque d’étude et du patrimoine – Cour de la bibliothèque (repli à l’intérieur prévu en cas de pluie)
Durée : 4h30

Parvis de la bibliothèque d’étude et du patrimoine Bibliothèque d’étude et du patrimoine 31000 Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie
La cour de la bibliothèque s’anime pour un moment convivial

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