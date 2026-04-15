Venez jouer !, Parvis de la bibliothèque d’étude et du patrimoine, Toulouse
Venez jouer !, Parvis de la bibliothèque d’étude et du patrimoine, Toulouse vendredi 26 juin 2026.
Venez jouer ! Vendredi 26 juin, 17h00 Parvis de la bibliothèque d’étude et du patrimoine Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T17:00:00+02:00 – 2026-06-26T21:30:00+02:00
Fin : 2026-06-26T17:00:00+02:00 – 2026-06-26T21:30:00+02:00
Vendredi 26 juin – 17h
La cour de la bibliothèque s’anime pour un moment convivial : jeux géants, jeux d’ambiance, sélection de jeux de société, escape game et blind test sur les séries télévisées.
Venez en famille ou entre amis !
Bibliothèque d’étude et du patrimoine – Cour de la bibliothèque (repli à l’intérieur prévu en cas de pluie)
Durée : 4h30
Parvis de la bibliothèque d’étude et du patrimoine Bibliothèque d’étude et du patrimoine 31000 Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie
La cour de la bibliothèque s’anime pour un moment convivial
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