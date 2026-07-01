Venez jouez aux Archives de Nantes !, Archives de Nantes, 1 rue d’Enfer, 44000 Nantes, Nantes
dimanche 20 septembre 2026 · Archives de Nantes, 1 rue d'Enfer, 44000 Nantes · Nantes
Informations pratiques
Venez jouez aux Archives de Nantes ! Dimanche 20 septembre, 10h00 Archives de Nantes, 1 rue d’Enfer, 44000 Nantes Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
La salle de lecture des Archives de Nantes laisse place aux différents
jeux réalisés par le service éducatif. Puzzles, mistigri, bataille navale,
archi-chrono et autre archi-quizz, une façon ludique de découvrir les
documents conservés et l’histoire de la ville.
Archives de Nantes, 1 rue d’Enfer, 44000 Nantes 1 rue d’Enfer 44000 Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire
La salle de lecture des Archives de Nantes laisse place aux différents
© Archives de Nantes
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