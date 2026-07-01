Venez jouez aux Archives de Nantes !, Archives de Nantes, 1 rue d’Enfer, 44000 Nantes, Nantes

Informations pratiques

Venez jouez aux Archives de Nantes ! Dimanche 20 septembre, 10h00 Archives de Nantes, 1 rue d’Enfer, 44000 Nantes Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La salle de lecture des Archives de Nantes laisse place aux différents

jeux réalisés par le service éducatif. Puzzles, mistigri, bataille navale,

archi-chrono et autre archi-quizz, une façon ludique de découvrir les

documents conservés et l’histoire de la ville.

Archives de Nantes, 1 rue d’Enfer, 44000 Nantes 1 rue d’Enfer 44000 Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

La salle de lecture des Archives de Nantes laisse place aux différents

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