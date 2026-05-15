Vente à la ferme de Kerségalou Lieu-dit Ker Segalou Riec-sur-Bélon
Vente à la ferme de Kerségalou Lieu-dit Ker Segalou Riec-sur-Bélon vendredi 26 juin 2026.
Riec-sur-Bélon
Vente à la ferme de Kerségalou
Lieu-dit Ker Segalou Ferme de Kerségalou Riec-sur-Bélon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 16:00:00
fin : 2026-06-26 18:00:00
Date(s) :
2026-06-26
Les produits de le ferme de Kerségalou crème crue, crème fleurette, lait cru, fromage blanc, yaourt, gros lait, beurre, caramel au beurre salé et colis de viande.
Vous trouverez aussi les oeufs et terrines de la ferme de Loretta, les légumes de la ferme bio du Belon, le miel des ruchers du Belon et les bières artisanales de la brasserie Gloster Craft Ale. .
Lieu-dit Ker Segalou Ferme de Kerségalou Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 2 98 06 54 97
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English : Vente à la ferme de Kerségalou
L’événement Vente à la ferme de Kerségalou Riec-sur-Bélon a été mis à jour le 2026-05-15 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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