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Vente au déballage Emmaüs Route St Cast Matignon Saint-Cast-le-Guildo

jeudi 16 juillet 2026 · Route St Cast Matignon · Saint-Cast-le-Guildo

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Route St Cast Matignon
Adresse
Emmaüs
Ville
22380 Saint-Cast-le-Guildo
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Saint-Cast-le-Guildo

Vente au déballage Emmaüs

Route St Cast Matignon Emmaüs Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:00:00
fin : 2026-07-16 18:00:00

Date(s) :
2026-07-16

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Route St Cast Matignon Emmaüs Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 79 33 70 29 

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English :

L’événement Vente au déballage Emmaüs Saint-Cast-le-Guildo a été mis à jour le 2026-07-01 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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