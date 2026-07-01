AGENDA · Landisacq
Vente au kilo – Les Fourmis Vertes, Salle des Fêtes de Landisacq, Landisacq
samedi 4 juillet 2026 · Salle des Fêtes de Landisacq · Landisacq
Informations pratiques
Vente au kilo – Les Fourmis Vertes Samedi 4 juillet, 10h00 Salle des Fêtes de Landisacq Orne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T10:00:00+02:00 – 2026-07-04T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-04T10:00:00+02:00 – 2026-07-04T18:00:00+02:00
Salle des Fêtes de Landisacq 14 rue Principale landisacq Landisacq 61100 Orne Normandie
Venez chiner des objets de seconde main 1€/kg. Ouvert à toutes et tous. Fermeture entre 12h et 14h
À voir aussi à Landisacq (Orne)
- Vente au kilo à Landisacq LANDISACQ Landisacq 3 juillet 2026
- Les Rendez-vous de l’été- randonnée La Visance Landisacq 25 août 2026