Vente au kilo – Les Fourmis Vertes, Salle des Fêtes de Landisacq, Landisacq

samedi 4 juillet 2026 · Salle des Fêtes de Landisacq · Landisacq

Informations pratiques

Vente au kilo – Les Fourmis Vertes Samedi 4 juillet, 10h00 Salle des Fêtes de Landisacq Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T10:00:00+02:00 – 2026-07-04T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-04T10:00:00+02:00 – 2026-07-04T18:00:00+02:00

Salle des Fêtes de Landisacq 14 rue Principale landisacq Landisacq 61100 Orne Normandie

Venez chiner des objets de seconde main 1€/kg. Ouvert à toutes et tous. Fermeture entre 12h et 14h