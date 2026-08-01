Informations pratiques

Saint-Laurent-d’Olt

Vente aux enchères au Château des Hermeaux

rue du château Saint-Laurent-d’Olt Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-13

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Venez profiter d’une vente aux enchères au château des Hermeaux !

tout à 1€

organisé par les Amis du château des Hermeaux .

rue du château Saint-Laurent-d’Olt 12560 Aveyron Occitanie +33 4 86 59 99 31 fredericlucalandi@gmail.com

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English :

Come and enjoy an auction at Château des Hermeaux!

L’événement Vente aux enchères au Château des Hermeaux Saint-Laurent-d’Olt a été mis à jour le 2026-08-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)