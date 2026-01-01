Vente aux enchères la Poule UN à Ste Eulalie d’Olt Sainte-Eulalie-d’Olt

Vente aux enchères la Poule UN à Ste Eulalie d’Olt

Chaque année, le jour de Toussaint, Encaulats et touristes se pressent sur la place du village pour une vente aux enchères bien singulière La Poule Un.

Au pied de la croix, devant l’église, le jour de Toussaint, se déroule la fameuse vente aux enchères “la Poule Un” cette tradition réunit tous les paroissiens sur la place du village pour procéder à une vente aux enchères originale, qui, jusqu’à l’arrivée de l’euro, était exprimée en anciens francs. Le “commissaire-priseur” exhibe, un par un, les dons des habitants. En premier lieu, une poule (La Poule Un), puis des oeufs, des sacs de noix, de l’eau-de-vie…, qui serviront à payer des messes pour le rachat des âmes du purgatoire.

Rendez-vous sur la Place de l’Eglise ou la salle communale en cas de pluie .

Every year on All Saints’ Day, Encaulats and tourists alike flock to the village square for a very special auction: La Poule Un.

