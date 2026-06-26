Vente de la SNSM de Plouguerneau Port du Koréjou Plouguerneau
Vente de la SNSM de Plouguerneau Port du Koréjou Plouguerneau dimanche 9 août 2026.
Plouguerneau
Vente de la SNSM de Plouguerneau
Port du Koréjou D32 Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 11:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Venez découvrir notre nouvelle collection de vêtements estampillés SNSM et d’articles divers ou de dégustant nos crêpes maison . Ainsi, vous nous soutiendrez dans notre action et nous donnerez les moyens de réaliser nos missions d’assistance et de sauvetage. .
Port du Koréjou D32 Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Vente de la SNSM de Plouguerneau Plouguerneau a été mis à jour le 2026-06-26 par OT PAYS DES ABERS
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