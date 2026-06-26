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Vente de la SNSM de Plouguerneau Port du Koréjou Plouguerneau

Vente de la SNSM de Plouguerneau Port du Koréjou Plouguerneau dimanche 9 août 2026.

Lieu
Port du Koréjou
Adresse
D32
Ville
29880 Plouguerneau
Département
Finistère
Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
11:00:00
Tarif

Plouguerneau

Vente de la SNSM de Plouguerneau

Port du Koréjou D32 Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 11:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :
2026-08-09

Venez découvrir notre nouvelle collection de vêtements estampillés SNSM et d’articles divers ou de dégustant nos crêpes maison . Ainsi, vous nous soutiendrez dans notre action et nous donnerez les moyens de réaliser nos missions d’assistance et de sauvetage.   .

Port du Koréjou D32 Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Vente de la SNSM de Plouguerneau Plouguerneau a été mis à jour le 2026-06-26 par OT PAYS DES ABERS

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