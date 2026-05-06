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Vente de livres déclassés Esquibien Audierne

Vente de livres déclassés Esquibien Audierne samedi 8 août 2026.

Lieu : Esquibien

Adresse : Club house du terrain de football

Ville : 29770 Audierne

Département : Finistère

Début : samedi 8 août 2026

Fin : samedi 8 août 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Audierne

Vente de livres déclassés

Esquibien Club house du terrain de football Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 09:00:00
fin : 2026-08-08 18:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Vente de livres à petits prix Policiers, BD, Romans, Albums Jeunesse, Fictions, Documentaires, etc…   .

Esquibien Club house du terrain de football Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 2 98 70 07 73 

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English : Vente de livres déclassés

L’événement Vente de livres déclassés Audierne a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz

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